O transtorno de personalidade esquiva é:

Um padrão no qual a pessoa evita o contato com outros e situações sociais, porque teme ser rejeitada ou criticada

A pessoa com transtorno de personalidade esquiva:

Tem baixa autoestima e é muito sensível à crítica

Quer ter amigos, mas tem dificuldade em fazer amizades

Evita situações sociais, porque se sente constrangida ou teme ser ridicularizada pelas outras pessoas

Evita interagir com pessoas novas ou assumir novas responsabilidades no trabalho

Tende a ser tímida e retraída, porque se preocupa em dizer a coisa errada

Se considera indigna e presume que outras pessoas não gostam dela

Não quer experimentar novas atividades ou correr riscos

Muitas pessoas sentem um pouco de ansiedade em situações sociais ou ao conhecer pessoas novas. Além disso, ninguém gosta de ser criticado. Porém, esses sentimentos podem se tornar um transtorno se eles impedirem que a pessoa seja bem-sucedida no trabalho ou desfrute de uma vida normal, ou se a pessoa fica preocupada com suas dificuldades.

O transtorno de personalidade esquiva ocorre com mais frequência em mulheres. Com frequência, a pessoa com esse transtorno também tem depressão, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) , ansiedade ou outro transtorno de personalidade.