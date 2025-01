O transtorno de personalidade antissocial é provavelmente causado por ambos os fatores a seguir:

Os genes (as informações genéticas herdadas dos pais)

As experiências e a criação da pessoa como, por exemplo, como ela foi tratada pelos pais

As crianças com um transtorno de conduta são mais propensas a ter transtorno de personalidade antissocial quando crescem que as outras crianças. O abuso e a negligência podem aumentar a chance de a criança ter transtorno de personalidade antissocial na idade adulta.