O TARE é um transtorno alimentar que faz com que a pessoa coma muito pouco ou evite comer certos alimentos. As pessoas com TARE não estão com medo de engordar. Diferentemente das pessoas com anorexia, as pessoas com TARE não pensam que estão com excesso de peso quando de fato não estão, mas o TARE

Costuma causar a perda de peso em adultos

Pode ser causado por uma má experiência com alimentos como, por exemplo, engasgo

Pode restringir o crescimento em crianças e bebês

Pode causar problemas nutricionais com risco de morte

As pessoas com TARE costumam ter problemas em situações sociais como, por exemplo, comer com outras pessoas ou fazer parte de relacionamentos.

O TARE costuma começar durante a infância. Ele pode ter início em crianças que não estão interessadas em comer ou não gostam da sensação da comida na boca. Ele é diferente de uma criança que é enjoada para comer, porque essas crianças: