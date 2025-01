O principal sintoma são episódios repetidos de compulsão alimentar e de purgação.

Quando a pessoa come compulsivamente, ela pode:

Comer muito mais de uma vez só que a maioria das pessoas, às vezes, várias vezes ao dia

Comer quando não tem fome

Comer tanto que chega a ter dor de estômago

Comer escondida e sentir que a alimentação está fora de controle

Comer com frequência alimentos com alto nível de açúcar e gordura (como bolos e sorvetes)

Sentir-se muito culpada por comer em excesso

Depois de um episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode praticar a purgação para compensar o fato de que comeu em excesso e, assim, pode:

Provocar o próprio vômito

Tomar laxantes para defecar

Não comer nada (fazer jejum) ou fazer regime em excesso

Exercitar-se em excesso

A pessoa presta mais atenção ao peso e ao formato do corpo do que deveria. A pessoa com frequência se sente mal sobre a aparência do corpo, mesmo quando as outras pessoas acham que ela está bem.

Diferentemente de outros transtornos alimentares, as pessoas com bulimia costumam ter um peso normal. Porém, o peso dessas pessoas pode aumentar ou diminuir mais que o normal.