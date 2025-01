A anorexia é um transtorno alimentar. As pessoas com anorexia limitam a ingestão de alimentos mesmo que continuem a perder peso. Ficam preocupadas com pensamentos sobre alimentos e podem negar que têm um problema. Se a pessoa tiver anorexia, ela faz uma dessas duas coisas:

Coma muito pouco

Coma muito de uma vez só (compulsão alimentar) e, depois, provoque o próprio vômito (purgação)

Assim, a pessoa perde mais peso do que é saudável para sua idade e tamanho. A pessoa pode perder tanto peso que pode ficar gravemente doente e até morrer. Apesar de ter uma aparência magra e doente, a pessoa continua convencida de que está muito gorda.

A anorexia pode ser causada por pressões sociais para ser magro. O transtorno pode ser um mal de família.