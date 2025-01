Obsessões são coisas sobre as quais a pessoa simplesmente não consegue parar de pensar, mesmo que queira. Podem ser preocupações, ideias, imagens ou impulsos para fazer algo. Ter uma obsessão geralmente faz com que a pessoa se sinta ansiosa e desconfortável.

Uma compulsão é uma forte necessidade de fazer algo repetidamente, mesmo que a pessoa não queira ou acredite que não deve fazê-lo. A compulsão com frequência consiste em fazer algo para aliviar a ansiedade causada por uma obsessão. Por exemplo, se pessoa for obcecada por germes, ela pode se sentir compelida a lavar as mãos várias vezes por dia, mesmo que elas não estejam sujas.

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um transtorno mental que inclui tanto obsessões como compulsões ou ambas.