O transtorno dismórfico corporal é um transtorno mental que envolve gastar muito tempo e energia preocupando-se e não estando satisfeito com sua prória aparência. É possível que a pessoa com esse transtorno fique fixada no tamanho ou na aparência de uma determinada parte do corpo, como o nariz. Os amigos e entes queridos não entendem essa preocupação que a pessoa sente sobre a parte do corpo e ela interfere com a vida diária.

A pessoa com transtorno dismórfico corporal pode passar muitas horas por dia se preocupando com os supostos defeitos no corpo, embora esses problemas pareçam ser pequenos ou invisíveis para outros

É possível que a pessoa pense que partes do seu corpo são feias, pouco atraentes ou deformadas

É possível que a aparência da pessoa lhe cause tanta vergonha e ansiedade que ela evita sair ou passar tempo com amigos

O médico trata o transtorno dismórfico corporal com medicamentos antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental

O transtorno geralmente começa durante a adolescência e pode ser um pouco mais comum entre mulheres.