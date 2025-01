A pessoa tem problemas no trabalho, nos relacionamentos com outras pessoas ou para tomar conta de si mesma

Se a esquizofrenia não for tratada, a pessoa pode perder o emprego, perder o contato com familiares ou amigos ou ficar sem teto

Os tratamentos incluem medicação antipsicótica, conversar com um psiquiatra e apoio da família e amigos

Tomar a medicação com regularidade ajuda muito com os sintomas e com a capacidade de funcionamento