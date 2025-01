Na psicoterapia, que às vezes é chamada de aconselhamento psicológico, os médicos e psicólogos conversam com a pessoa sobre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles tentam não dizer à pessoa o que pensar ou fazer. Ao contrário, eles tentam ajudar a pessoa a compreender a si própria e a descobrir melhores maneiras de lidar com o estresse e os problemas cotidianos. A terapia individual é quando uma pessoa trabalha com um terapeuta. Os terapeutas também podem oferecer terapia em grupo, terapia familiar ou terapia conjugal.

Os terapeutas costumam utilizar técnicas diferentes, dependendo do problema. Alguns tipos de terapia incluem: