A doença mental inclui uma ampla gama de transtornos do pensamento, emoções e/ou comportamento.

Todas as pessoas, às vezes, têm pensamentos perturbadores ou incomuns ou emoções intensas, e muitas pessoas se comportam de uma maneira que outras pessoas, às vezes, acreditam ser estranha. No entanto, em pessoas com doença mental, esses pensamentos, sentimentos e comportamentos ocorrem com tanta frequência ou são tão intensos que elas têm problemas graves na vida diária ou ficam muito incomodadas.

Existem vários tipos de doença mental

A doença mental pode ser de curta duração ou de longo prazo

Às vezes, pode ser difícil diferenciar entre uma doença mental e uma preocupação ou tristeza normais; porém, a doença mental é mais grave, dura mais tempo e afeta significativamente a capacidade da pessoa de lidar com a vida

Quase metade dos adultos apresenta sintomas de doença mental em algum momento; por exemplo, a depressão é muito comum

Os principais tratamentos incluem medicamentos e psicoterapia (aconselhamento psicológico)

Os familiares, amigos e grupos de apoio podem ajudar a pessoa a lidar com a doença mental