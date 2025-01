O comportamento suicida ocorre quando a pessoa:

Se mata

Tenta se matar, mas sobrevive

Sempre leve a sério quando tiver pensamentos suicidas ou caso alguém ameace ou tente se matar.

Ligue para o serviço de emergência (911 nos Estados Unidos) se você:

Tenha se autoagredido ou tenha planos imediatos de tentar cometer suicídio

Vir alguém que está sob risco de agredir a si próprio ou outros

Continue conversando com a pessoa que ameaça se suicidar com uma voz calma e tranquilizadora até a ajuda chegar.

Nos Estados Unidos, ligue ou envie uma mensagem de texto para 988 para entrar em contato com um conselheiro treinado no serviço 988 Suicide & Crisis Lifeline (ou converse on-line no endereço 988lifeline.org) se:

Você (ou uma pessoa que conhece) precisa de apoio para enfrentar uma crise suicida, de saúde mental ou de uso de substâncias

O serviço de assistência do 988 é gratuito, confidencial e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Você tem a opção de permanecer anônimo, se preferir. Um conselheiro de crise treinado oferece apoio e compartilha recursos, caso necessário.

O serviço 988 Suicide & Crisis Lifeline oferece serviços de assistência no caso de crise, por meio de uma central de chamadas ao vivo em inglês e espanhol e usa serviços de tradução para mais de 250 outros idiomas. Texto e bate-papo estão atualmente disponíveis apenas em inglês.