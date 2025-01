A automutilação não suicida é quando a pessoa se machuca de propósito sem tentar se matar. Por exemplo, se a pessoa cortar a própria pele para se machucar, mas não se matar, isso é chamado de lesão não suicida e não é uma tentativa de suicídio. Os exemplos mais comuns de automutilação não suicida são:

Cortar ou perfurar a pele com um objeto pontiagudo (por exemplo, uma faca, lâmina de barbear, agulha)

Queimar a própria pele (geralmente com um cigarro)

A automutilação não suicida:

Geralmente começa no início da adolescência e para no início da idade adulta

Acontece com a mesma frequência em meninos e meninas

É mais comum em pessoas com transtorno de personalidade limítrofe, transtornos alimentares ou problemas de vício

Costuma ser feita em partes do corpo visíveis como, por exemplo, os antebraços

A automutilação não suicida deve ser levada a sério. As pessoas que se automutilam de propósito estão mais propensas a fazê-lo novamente e podem ter mais propensão para tentar cometer ou cometer de fato o suicídio.

Nos Estados Unidos, ligue ou envie uma mensagem de texto para 988 para entrar em contato com um conselheiro treinado no serviço 988 Suicide & Crisis Lifeline (ou converse on-line no endereço 988lifeline.org) se:

Você (ou uma pessoa que conhece) precisa de apoio para enfrentar uma crise suicida, de saúde mental ou de uso de substâncias

O serviço de assistência do 988 é gratuito, confidencial e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Você tem a opção de permanecer anônimo, se preferir. Um conselheiro de crise treinado oferece apoio e compartilha recursos, caso necessário.

O serviço 988 Suicide & Crisis Lifeline oferece serviços de assistência no caso de crise, por meio de uma central de chamadas ao vivo em inglês e espanhol e usa serviços de tradução para mais de 250 outros idiomas. Texto e bate-papo estão atualmente disponíveis apenas em inglês.