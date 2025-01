Terapia de exposição, em que o terapeuta pede à pessoa para imaginar que está em situações que a relembram de um evento extremamente perturbador ou pede para que ela se recorde do evento; por exemplo, o terapeuta pode pedir para que a pessoa imagine estar no parque onde ela foi atacada e continua a conversar com a pessoa, orientando-a durante esse exercício para que ela se sinta segura e calma (com o passar do tempo, isso ajuda muitas pessoas a se sentir melhor)