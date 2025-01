A pessoa provavelmente não precisa de tratamento se ela não costuma entrar em contato com a coisa que lhe causa medo. Por exemplo, se a pessoa tem medo de cobras, mas vive em uma cidade grande, é muito provável que ela nunca se depare com uma cobra; assim, o medo não é um problema. Porém, se a fobia for de algo que a pessoa tem dificuldade em evitar, como dirigir sobre uma ponte, o tratamento pode facilitar a vida dessa pessoa. O tratamento inclui:

Terapia de exposição (ela ajuda nove em cada dez pessoas)

Às vezes, medicamentos ansiolíticos para o tratamento em curto prazo dos sintomas

Na terapia de exposição, o terapeuta ajuda a pessoa a gradativamente se acostumar com a coisa que lhe causa medo. Por exemplo, se a pessoa tem medo de cachorro:

Ela pode começar simplesmente olhando para imagens de cachorros

O terapeuta ajuda a pessoa a manter a calma e continuar respirando até que ela se sinta confortável em olhar para as imagens

Depois disso, a pessoa pode olhar para um cachorro de verdade em outra sala

Depois disso, a pessoa gradativamente avança para estar na mesma sala que um cachorro

Então, a pessoa é orientada a tocar o cachorro

Geralmente, são necessárias apenas algumas sessões para que a terapia de exposição funcione.

A medicação não faz com que a fobia desapareça. Porém, medicamentos ansiolíticos podem ajudar quando a pessoa não consegue evitar algo que lhe causa medo. Por exemplo, é possível que o médico receite medicação para que a pessoa tome antes de viajar de avião.