Manchas cor vinho‑do‑porto são manchas rosadas, vermelhas ou roxas na pele. Muitas dessas manchas têm uma cor parecida à do vinho do porto. As manchas são constituídas por muitos vasos minúsculos que crescem de forma incorreta.

As manchas cor vinho‑do‑porto são um tipo de mancha de nascença, então os bebês nascem com elas

Manchas cor vinho‑do‑porto não desaparecem espontaneamente

Manchas cor vinho‑do‑porto na parte de trás do pescoço de um bebê recém-nascido costumam receber o nome de “picada de cegonha”

Elas não coçam nem doem, mas algumas pessoas se incomodam com sua aparência

Raramente, as manchas cor vinho‑do‑porto na face de um bebê são um sinal de um distúrbio que pode causar convulsões e outros problemas de saúde. O distúrbio é chamado de síndrome de Sturge-Weber.