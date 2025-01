Um cisto é uma bolsa cheia de líquido. Muitas pessoas têm cistos na pele. No entanto, os cistos podem se formar em muitas partes do corpo, como nos rins ou no fígado.

Os cistos cutâneos são nódulos cheios de líquido sob a pele

Em geral, o líquido é branco ou amarelo e tem mau cheiro

Os cistos não doem, a menos que se rompam ou se tornem infectados

Os médicos abrem os cistos e precisam remover toda a bolsa, caso contrário o cisto voltará a crescer