Surge uma placa na pele do tórax, área abdominal ou nas costas com aspecto:

Redondo

Descamativo

Rosa ou de cor castanha

Com cerca de 2,5 a 10 cm de diâmetro

Esta placa é chamada de mancha de aviso ou mancha mãe. Às vezes, sente-se fraqueza e cansaço, dor de cabeça ou dor nas articulações alguns dias antes do aparecimento da placa.

Pitiríase Rósea (Herald Patch) Ocultar detalhes Inicialmente, a maioria das pessoas que têm pitiríase rósea desenvolve uma grande placa escamosa chamada “herald patch” (seta) e, dentro de uma a duas semanas, podem aparecer placas menores, cor de rosa ou castanhas, no tronco, braços e pernas. Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

Depois de uma a duas semanas, pode-se apresentar:

Muitas placas menores em outras partes do corpo

Coceira, que pode ser intensa

Em crianças, as placas podem começar na área da virilha (a área entre a parte superior da coxa e o abdômen) ou debaixo dos braços, e espalhar-se. Crianças e mulheres grávidas com pitiríase rosada podem ter placas com pouca ou nenhuma descamação.