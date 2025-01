Muitas verrugas desaparecem sem tratamento dentro de um a dois anos, principalmente as verrugas comuns. Os médicos tratam as verrugas genitais com cremes medicinais, substâncias químicas ou, às vezes, cirurgia. Os médicos removem a maioria das verrugas usando substâncias químicas, congelamento, cauterização com laser ou cortando-as. O tratamento depende do tipo de verruga, de onde ela se localiza no corpo e do tamanho dela.

Qualquer tipo de verruga pode voltar depois que desaparece ou é removida, principalmente a verruga plantar.

Remoção de verrugas usando cremes e líquidos químicos:

Os médicos geralmente usam cremes ou líquidos que contêm ácido salicílico, ácido tricloroacético ou outras substâncias químicas que fazem as verrugas desaparecer ou descascar

Algumas substâncias químicas podem ser aplicadas pela própria pessoa em casa, seguindo as instruções cuidadosamente para não queimar a pele

O médico ou a própria pessoa deve raspar o tecido morto da verruga antes de cada tratamento

Para se livrar de uma verruga, o médico ou a pessoa provavelmente terão que tratá-la várias vezes durante semanas a meses

Remoção de verrugas usando congelamento (crioterapia):

Os médicos geralmente usam congelamento para tratar verrugas plantares, verrugas filiformes e verrugas sob as unhas

Os médicos podem anestesiar a região quando tratam verrugas em crianças

Geralmente, são necessários muitos tratamentos com um mês de intervalo entre eles, especialmente se a verruga for grande

Remoção de verrugas usando cauterização ou corte cirúrgico: