A sarna é causada por um certo tipo de ácaro. O ácaro cava túneis na pele da pessoa para depositar ovos. Isto causa uma coceira intensa e uma erupção cutânea.

Você pode pegar sarna ao entrar em contato com alguém que tenha sarna. Você também pode pegar sarna ao usar as mesmas toalhas, roupas de cama ou roupas usadas por alguém com sarna.