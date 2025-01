Os médicos diagnosticam piolhos ao encontrá-los ou suas lêndeas no corpo ou nas roupas da pessoa.

Para piolhos de cabeça, eles passam um pente com cuidado sobre os cabelos molhados da pessoa. Para piolhos pubianos, eles examinam os pelos pubianos. Para piolhos do corpo, eles examinam as roupas, principalmente ao longo das costuras.