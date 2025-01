Os médicos suspeitam de picadas de percevejos se você acorda com protuberâncias que coçam, em áreas que ficam cobertas pela roupa de cama. Manchas de sangue nos lençóis são uma provável evidência. O médico pode pedir que você inspecione seu colchão e as fissuras na madeira, no ponto entre a parede e o chão. Você pode ver excrementos de insetos ou, menos frequentemente, os insetos propriamente ditos. Pode ser difícil diferenciar as picadas de percevejos das picadas de outros insetos.

Picadas de percevejos Imagem © Springer Science+Business Media