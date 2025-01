A celulite é causada por germes (bactérias) que penetram na pele. É mais provável que as bactérias penetrem por pequenas fissuras na pele resultantes de arranhões, picadas, cirurgia, queimaduras, infecções fúngicas (como pé de atleta), mordidas de animais e distúrbios da pele. No entanto, a celulite também pode ocorrer na pele que, aparentemente, não foi lesionada.

A celulite é frequentemente causada por bactérias Staphylococcus (infecção estafilocócica). Um tipo de estafilococo que pode causar celulite é conhecido como SARM (Staphylococcus aureus resistente à meticilina). SARM é resistente a muitos antibióticos e pode ser difícil de tratar.

As pessoas com o sistema imunológico enfraquecido são mais propensas a contrair uma infecção que cause celulite.

A pessoa tem maior risco de contrair celulite repetidamente se tiver: