Os médicos não podem curar o eczema, mas para ajudar nos sintomas eles podem sugerir que você:

Aplique remédios, tais como corticosteroides e outros cremes, para aliviar a coceira e cicatrizar a pele

Mantenha a pele úmida com compressas de água fria, loções, vaselina ou óleo vegetal após banhos de banheira ou chuveiro

Tome banho de banheira ou chuveiro somente uma vez ao dia para impedir que a pele resseque

Tome banho em água com uma pequena quantidade de alvejante, aveia coloidal (um produto feito de aveia finamente granulada) ou medicamento à base de alcatrão

Seque-se dando tapinhas na pele com a toalha em vez de esfregá-la

Se o eczema for grave, o médico poderá prescrever comprimidos à base de corticosteroides ou outros medicamentos para enfraquecer o sistema imunológico.

Se você for um adulto, o médico poderá tentar fototerapia. Com fototerapia, sua pele fica exposta a uma luz ultravioleta especial (semelhante às luzes usadas para bronzear). Os médicos geralmente não usam fototerapia em crianças ou adolescentes com eczema.