Os médicos tratam melanomas com cirurgia, removendo a lesão cutânea e um pouco da pele ao redor do câncer. Se não for possível fazer cirurgia, é possível que o médico receite medicamentos, tente erradicar a lesão com frio extremo (crioterapia) ou administre radiação.

Se o melanoma se disseminar para outras partes do corpo, o médico poderá tentar: