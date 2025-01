Fique fora do sol – sente-se à sombra, procure evitar o sol entre 10:00 e 16:00

Não tome banhos de sol nem use câmaras de bronzeamento artificial

Use vestuário de proteção, como camisas de mangas longas, calças e chapéus de abas largas

Use protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 30, no mínimo. É importante reaplicar mais protetor solar a cada duas horas e depois de nadar ou transpirar