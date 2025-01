Pilosidade excessiva é ter mais pelos no corpo do que o habitual. A quantidade de pelos no corpo das pessoas varia muito, mas em mulheres, a pilosidade excessiva pode ser um sinal de um problema hormonal.

Geralmente, ter excesso de pelos no corpo não é um problema de saúde

Às vezes, a pilosidade excessiva nas mulheres pode ser um sinal de um problema hormonal

Os pelos excessivos podem ser removidos ou clareados, caso sejam um incômodo