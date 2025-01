Pelos da barba encravados são pequenas espinhas, levemente dolorosas, causadas pelo crescimento curvado de pelos recém-raspados, no interior da pele. Isso ocorre mais frequentemente em homens negros, com pelos bastante encaracolados. As mulheres que raspam a região da virilha podem ter os mesmos tipos de espinhas por pelos encravados.

Pelos da barba encravados (pseudofoliculite da barba) Imagem Imagem fornecida pelo Dr. Thomas Habif.