A acne é um problema de pele comum, no qual surgem espinhas no rosto, tórax, ombros ou costas. As espinhas são causadas por um acúmulo de células cutâneas mortas e bactérias.

A acne acontece quando a pele morta, bactérias e óleo de pele ressecada se acumulam e bloqueiam um folículo capilar (uma pequena bolsa na pele, de onde um pelo ou cabelo cresce)

Os médicos tratam a acne com cremes e, às vezes, medicamentos que você toma por via oral

Acne grave pode causar estresse emocional. É importante receber bons cuidados médicos e psicológicos