As úlceras de decúbito são causadas por:

Pressão contínua sobre uma área da pele, principalmente a pele que recobre projeções ósseas

Pressão contínua por mais de uma ou duas horas, interrompendo o fluxo sanguíneo para a pele

As pessoas que estão conscientes e capazes de se mover mudam constantemente de posição, automaticamente. Se as pessoas não mudam de posição, após cerca de uma hora, o peso do corpo interrompe o fluxo sanguíneo para a pele sobre a qual estão apoiadas. Quanto mais tempo dura a pressão, pior é o dano à pele.