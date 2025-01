A pulpite causa:

Dor de dente que pode ser leve e ir e vir ou ser grave e constante

Sensibilidade a alimentos quentes ou frios

Sensibilidade à pressão no dente ao mastigar

Às vezes, dor que é sentida no maxilar, no ouvido ou na cabeça

A pulpite que envolve infecção por bactérias costuma causar dor constante. As bactérias podem formar um acúmulo de pus chamado abscesso. Às vezes, a infecção pode se espalhar para outras partes do corpo. Se surgir um abscesso, o dente fica muito dolorido e sensível a pressão ou a batidas com um instrumento odontológico.