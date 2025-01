As bactérias se acumulam nos dentes e fabricam ácidos que causam as cáries.

Bactérias, saliva e restos de alimentos formam uma película fina chamada placa que adere aos dentes. Com o tempo, a placa endurece e se transforma em tártaro. O tártaro é geralmente amarelo. Às vezes é possível vê-lo na base dos dentes. É difícil eliminar as bactérias que vivem na placa e no tártaro.

As bactérias se multiplicam em açúcar. É por isso que alimentos e bebidas açucaradas podem causar cáries. A quantidade de açúcar ingerida é menos importante do que a frequência com que se ingere açúcar. O que importa é a quantidade de tempo em que o açúcar permanece em contato com os dentes. Saborear uma bebida açucarada durante uma hora é mais prejudicial do que comer um doce em 5 minutos, ainda que o doce contenha mais açúcar. Bebês que vão dormir com mamadeira, mesmo se contiver somente leite ou fórmula, também correm o risco de ter cáries. As mamadeiras de noite só deveriam conter água.

É mais provável uma pessoa ter cáries se ela: