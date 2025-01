Abscesso é um acúmulo de pus. O pus é uma mistura de glóbulos brancos, tecido morto e bactérias. Ele se acumula nos locais em que o corpo está combatendo uma infecção.

Um abscesso dentário é um abscesso que se forma em torno da raiz do dente. Um abscesso grave pode espalhar-se para as gengivas, as bochechas ou os maxilares.