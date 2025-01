As pessoas com tumores cerebrais malignos podem se tornar rapidamente incapazes de tomar decisões sobre seus cuidados médicos e as necessidades ao final da vida. Caso tenha um tumor cerebral maligno, converse com um conselheiro ou assistente social para que eles o ajudem a preparar instruções prévias. Uma instrução prévia é um plano que informa os entes queridos e médicos sobre os tipos de cuidados médicos que se deseja ao chegar ao fim da vida.