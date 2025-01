Infecções cerebrais são muito graves e podem ser fatais. Elas podem ser causadas por:

Vírus (mais comum)

Bactérias

Fungos ou parasitas (raro)

As infecções que envolvem apenas o cérebro são chamadas encefalite. As infecções que envolvem as camadas de tecido (meninges) que recobrem o cérebro e a medula espinhal são chamadas meningite. Mas a encefalite pode se disseminar e causar meningite. E, às vezes, a meningite se espalha chegando a causar encefalite.

As infecções no cérebro resultantes de um vírus geralmente afetam todo o cérebro. As infecções no cérebro causadas por bactérias causam, por vezes, a formação de uma bolsa de pus chamada abscesso cerebral.

Como as infecções chegam ao cérebro? As infecções geralmente começam em outro local. Eles podem atingir o cérebro e as meninges de várias maneiras: De uma infecção próxima, como nos dentes, seios paranasais ou ouvidos

Através do sangue, a partir de outra parte do corpo

Diretamente do exterior, por exemplo, através uma fratura no crânio ou durante uma cirurgia no cérebro As infecções que se espalham através do sangue surgem, às vezes, de mordidas de insetos, particularmente de mosquitos e carrapatos.

Quais são os sintomas de infecções cerebrais? As infecções cerebrais impedem que o cérebro funcione corretamente. Muitas vezes surge: Dor de cabeça

Confusão e dificuldade de pensar com clareza A pessoa pode não agir como de costume. As infecções graves podem causar convulsões e fazer com que a pessoa entre em coma, tenha dificuldade em respirar e, às vezes, morra.