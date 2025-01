A miastenia grave é uma doença autoimune. O sistema imunológico é o sistema de defesa do corpo. Ele ajuda a proteger de doenças e infecções. Mas na doença autoimune, o sistema imunológico ataca partes do seu próprio corpo.

Os nervos enviam sinais para os músculos se moverem. As proteínas chamadas de receptores nos nervos e músculos recebem os sinais. Na miastenia grave, o sistema imunológico ataca um receptor nos músculos e os sinais para mover o músculo não conseguem atravessar.

Os médicos não sabem exatamente por que isso acontece, mas acreditam que pode envolver um problema com o timo. O timo, localizado no tórax, é parte do sistema imunológico. Muitas pessoas com miastenia grave têm um timo excepcionalmente grande ou um tumor benigno nele.

Você fica mais propenso a ter miastenia grave se tiver outra doença autoimune, como:

Artrite reumatoide

Certos tipos de hipertireoidismo

A miastenia grave pode começar após:

Uma infecção

Cirurgia

Tomar certos medicamentos para pressão arterial elevada, malária ou batimentos cardíacos incomuns

Às vezes, os bebês nascidos de mães com miastenia grave têm fraqueza muscular durante alguns dias ou semanas após o nascimento.