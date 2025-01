Não há cura para ELA ou para outras doenças dos neurônios motores.

Os médicos tratam seus sintomas com:

Fisioterapia para manter suas articulações flexíveis e retardar a perda de músculo

Terapia ocupacional para prevenir engasgo ao comer, ou uma sonda de alimentação no estômago se você não conseguir mais engolir

Medicamentos para ajudar nos espasmos ou cãibras musculares

Medicamentos para ajudar nas explosões emocionais ou depressão

Medicamentos para ajudar a não babar

Remédio para dor

Um ventilador (máquina de respiração) se você estiver muito fraco para respirar por si só

Mesmo com sondas de alimentação e ventiladores, cerca de metade das pessoas com ELA morre dentro de cerca de três anos. No entanto, algumas pessoas vivem mais de dez anos e, muito raramente, trinta anos ou mais.

Se você tiver ELA ou uma das outras perigosas doenças dos neurônios motores, você pode querer preparar instruções prévias. Uma instrução prévia é um plano que informa os entes queridos e médicos sobre os tipos de cuidados médicos que se deseja ao fim da vida.