Não há cura para a doença de Parkinson.

Os médicos tratam você com:

Fisioterapia e terapia ocupacional

Medicamentos, como levodopa e carbidopa

Às vezes, cirurgia para inserir eletrodos diminutos no cérebro para estimular os gânglios basais (uma cirurgia denominada estimulação profunda do cérebro)

A fisioterapia e terapia ocupacional podem ajudá-lo a se mover e a ser o mais independente possível em suas atividades diárias e ao caminhar.

Medicamentos como levodopa e carbidopa podem facilitar o movimento e permitir que você funcione de forma eficaz por muitos anos.

Os médicos consideram realizar a estimulação profunda do cérebro somente se os sintomas forem graves e os medicamentos não estiverem ajudando. Para a estimulação profunda do cérebro, os médicos inserem um fio fino através de uma pequena abertura no crânio e o introduzem na área do cérebro que apresenta problemas. A outra extremidade do fio vai por baixo da pele e se conecta a um conjunto de baterias sob a clavícula. O dispositivo envia sinais elétricos para as áreas do cérebro que apresentam problemas.

Algumas medidas simples também podem ajudar:

Continuar realizando tantas atividades diárias quanto possível

Manter-se regularmente ativo

Simplificar as tarefas diárias – por exemplo, substituir os botões da roupa por fechos de velcro ou comprar calçados com fechos de velcro

Usar dispositivos de assistência, como puxadores de zíper e ganchos para botões

Retirar tapetes para prevenir tropeços

Instalar barras de apoio em banheiros e corrimões em corredores para evitar quedas