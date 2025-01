O principal sintoma é:

Uma cãibra muscular de longa duração

No início, a cãibra muscular ocorre apenas de vez em quando ou durante estresse. Com o passar do tempo, a cãibra muscular ocorre mais frequentemente e dura mais tempo. A parte do corpo com cãibra pode permanecer em uma posição específica, às vezes dolorosa. Isso pode causar incapacidade.

A distonia pode acontecer nos seguintes locais: