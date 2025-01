Coluna vertebral e medula espinhal MODELO 3D

A coluna sustenta as suas costas. Ela consiste, na verdade, em uma longa linha de 24 ossos, denominados vértebras, juntamente com o cóccix (sacro). As vértebras começam abaixo do crânio e descem todo o caminho até a pelve. As vértebras sustentam a maior parte do peso do corpo.

Entre cada vértebra há pequenos discos de cartilagem. A cartilagem é formada por um material flexível e elástico que atua como uma almofada entre as vértebras e permite a flexão da coluna vertebral.

Há um orifício que passa através de cada vértebra. Os orifícios se alinham para formar um túnel chamado canal medular, que percorre toda a coluna vertebral. A medula espinhal se encontra no interior do canal espinhal. As vértebras e o canal espinhal protegem a medula espinhal contra danos.

A coluna é dividida em quatro regiões da parte superior à inferior. Cada região é representada por uma letra.

C (cervical) − sete vértebras no pescoço

T (torácica) − doze vértebras na parte superior das costas que se fixam às costelas

L (lombar) − cinco vértebras na região lombar

S (sacral) − cinco vértebras que se ligam formando um só osso, denominado sacro, que fixa a coluna vertebral à pelve

Em cada região da coluna vertebral, encontram-se numeradas, começando pela parte superior. Quando os médicos falam sobre um problema na coluna vertebral, eles indicam a letra e o número das vértebras envolvidas. Por exemplo, eles podem dizer “L5” se houver um problema na 5ª vértebra lombar.