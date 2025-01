Os principais sintomas incluem:

Dor na coluna vertebral

Fraqueza muscular ou paralisia

Perda de sensibilidade (não conseguir sentir dor ou o toque de alguém)

Dificuldade para controlar a micção e evacuação

As partes do corpo que são afetadas dependem de qual parte da medula espinhal for comprimida. Por exemplo:

A compressão da medula espinhal no pescoço afeta os braços e as pernas

A compressão no alto do pescoço pode afetar a capacidade para respirar

A compressão mais para baixo pode afetar apenas as pernas, e os braços podem ficar bem

A compressão em qualquer altura pode impedir o controle da micção e da evacuação.

Se a coluna for comprimida apenas em um lado, então apenas um lado do corpo será afetado.

A gravidade dos sintomas depende da gravidade da compressão.

A compressão leve da medula espinhal pode causar apenas:

Ligeira fraqueza muscular

Formigamento

A compressão grave pode causar:

Grave fraqueza muscular ou paralisia completa

Perda completa de sensibilidade (não conseguir sentir dor ou o toque de alguém)

Incapacidade de controlar a micção e evacuação

Se você tiver câncer e sofrer uma nova dor nas costas ou sintomas nos nervos, isso é considerado uma emergência médica. Os médicos precisam certificar-se de que a medula espinhal não está sendo comprimida pelo câncer.