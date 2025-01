EEG é um teste simples, indolor, que registra a atividade elétrica do cérebro para verificar como as diferentes áreas do cérebro estão funcionando. Os médicos usam o EEG para verificar problemas tais como convulsões. Os médicos colocam pequenos sensores aderentes no couro cabeludo que detectam as ondas cerebrais e as enviam para um dispositivo de registro.

Quando se realiza um EEG, os médicos podem testar os sentidos, como audição, visão ou tato, para verificar como o cérebro responde. Por exemplo, eles podem direcionar uma luz nos olhos para verificar a atividade na área de visão do cérebro.