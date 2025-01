Não há cura para a ETC, mas os seguintes fatores ajudam:

Viver em um ambiente seguro e estruturado com uma rotina e atividades regulares

Explicando claramente quaisquer mudanças no ambiente ou cuidadores

Aconselhamento

Medicamentos para ajudar com os sintomas

Para ajudar a reduzir o risco de ETC, as pessoas que tiveram uma concussão devem descansar e se manter afastadas de atividades atléticas por um tempo.

Antes de sua tomada de decisão ser afetada, as pessoas com ETC devem tomar todas as decisões médicas, financeiras e legais que forem possíveis. Isso inclui a escolha de alguém que possa tomar decisões médicas adicionais em nome da pessoa quando ela não puder mais fazê-lo. Ela também deve discutir com seu médico que tipos de cuidados deseja receber no final da sua vida (testamento em vida).

Conforme a ETC piora, o tratamento tende a voltar-se para o conforto e não para o prolongamento da vida.