No estado vegetativo as pessoas com lesão cerebral parecem estar acordadas, mas não realizam nenhuma ação intencional nem respondem ao que está acontecendo ao seu redor.

Uma pessoa em estado vegetativo tem movimentos automáticos básicos, como respirar, tossir, bocejar ou engolir, mas não faz nada intencionalmente

Algumas pessoas se recuperam, mas a maioria morre dentro de seis meses

Pessoas em estado vegetativo por mais que alguns meses têm pouca probabilidade de se recuperar

O estado vegetativo é diferente do coma pelo fato de que os olhos da pessoa estão abertos e ela parece estar acordada.