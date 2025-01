Pode-se sofrer uma enxaqueca quando as células nervosas e os vasos sanguíneos no cérebro são estimulados e perturbados. Os médicos não sabem ao certo por que isso ocorre com algumas pessoas e não com outras. Entretanto, as enxaquecas parecem ser hereditárias. Portanto, se tiver familiares que sofrem de enxaquecas, você terá mais probabilidade de tê-las.

O que desencadeia enxaquecas? Para pessoas que têm enxaquecas, certas coisas podem desencadeá-las: Níveis elevados do hormônio feminino estrogênio, o que ocorre sobretudo durante a puberdade, antes, durante e depois da menstruação, depois do parto, no início da menopausa ou ao tomar pílulas anticoncepcionais (que contenham estrogênio)

Estimulação excessiva dos sentidos, como luzes piscando ou cheiros fortes

Estresse

Dormir muito pouco

Alterações no clima

Vinho tinto

Fome, sobretudo por pular refeições