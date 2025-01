Quais são os sintomas de cefaleias do tipo tensional?

Você sente:

Cefaleia que parece uma fita apertada em torno da cabeça

Dor leve ou moderada, não intensa — a dor geralmente não impede as atividades diárias

Cefaleias do tipo tensional são diferentes de enxaquecas. Na cefaleia do tipo tensional:

A dor não piora com luz, sons, odores ou quando a pessoa se movimenta

A dor não causa enjoo ou vômito

Há dois tipos de cefaleias do tipo tensional, com base na frequência com que ocorrem:

Cefaleias episódicas ocorrem menos de quinze dias por mês

Cefaleias crônicas (de longa duração) ocorrem quinze ou mais dias por mês

Se houver cefaleias do tipo tensional episódicas, a dor de cabeça pode:

Começar várias horas depois de acordar e piorar ao longo do dia

Durar de trinta minutos a vários dias

Se você tiver cefaleias crônicas do tipo tensional, a dor de cabeça pode: