A cefaleia em salvas começa subitamente. Os sintomas surgem em um lado da cabeça e ocorrem toda vez do mesmo lado. Em uma crise:

A dor é muito intensa ao redor de um olho e daquele lado da cabeça

A dor atinge o pico em alguns minutos e, normalmente, dura de meia a uma hora

A dor pode tirá-lo do sono e ser tão intensa que faz você querer andar de um lado para o outro.

Você também pode ficar com o nariz congestionado e escorrendo e o olho lacrimejante do mesmo lado da dor

As crises ocorrem uma ou mais vezes ao dia, muitas vezes na mesma hora do dia ou da noite. Elas normalmente ocorrem regularmente durante um a três meses (chamado um período em salvas). Em seguida, podem se passar meses ou anos antes que as crises voltem a acontecer.

Embora os sintomas sejam graves e muito desagradáveis, as cefaleias em salvas não são perigosas e não causam danos cerebrais.