Há bilhões e bilhões de células nervosas no cérebro, na medula espinhal e em agrupamentos imediatamente fora da medula espinhal.

Cada célula nervosa tem um corpo microscópico:

O corpo da célula nervosa é responsável pelo processamento de nutrientes e pela manutenção da célula viva

Cada corpo celular de um nervo tem fibras que entram e saem dele:

As fibras que entram recebem sinais de outras células nervosas ou de receptores nos órgãos dos sentidos

As fibras que saem enviam sinais para outros nervos, para os músculos ou para outros órgãos

Os sinais se deslocam apenas em um sentido na célula nervosa

Às vezes, as fibras nervosas têm dezenas de centímetros de comprimento. Por exemplo, uma única fibra nervosa pode sair da medula espinhal e percorrer todo o caminho até o dedo do pé. Algumas fibras nervosas que vão para a pele ou os órgãos têm receptores sensitivos. Por exemplo, os receptores no final das fibras nervosas da pele detectam objetos agudos ou quentes.

Como cada fibra nervosa individual é diminuta, as fibras se agrupam para obter força. Grandes fibras saem da medula espinhal e se dividem como os ramos de uma árvore, em direção a todas as diversas partes do corpo. Diferentes nervos transportam sinais que vão e vêm de uma parte específica do corpo.

As células nervosas enviam seus sinais usando substâncias químicas.

As alterações químicas ocorrem progressivamente ao longo de uma fibra nervosa

Essas alterações são rápidas, mas nem se aproximam da velocidade da eletricidade

Quando as alterações químicas chegam à extremidade da fibra nervosa, elas liberam outras substâncias químicas, chamadas neurotransmissores

Os neurotransmissores se movem através de uma lacuna microscópica onde atingem receptores químicos de outra célula

Os neurotransmissores desencadeiam alterações químicas nessa outra célula

Se essa célula for uma célula nervosa, as alterações químicas progressivas continuam descendo pelas fibras daquela célula para que o sinal seja transmitido

Para ajudar os sinais químicos a se deslocarem rapidamente, as fibras nervosas são envolvidas em uma camada gordurosa chamada bainha de mielina. Se a bainha de mielina for danificada, as mensagens não são transmitidas ou são transmitidas mais lentamente ao longo dos nervos.