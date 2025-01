Muitos problemas podem afetar o sistema nervoso, incluindo:

Lesões que destroem as células nervosas ou seccionam os nervos

Infecções, como meningite ou encefalite

Obstrução ou ruptura de vasos sanguíneos que alimentam o sistema nervoso, causando acidente vascular cerebral

Câncer do cérebro

Lesão das fibras nervosas em consequência de diabetes ou esclerose múltipla

Depois que as células nervosas do cérebro ou da medula espinhal morrem, elas não conseguem voltar a crescer. No entanto, às vezes, outras células cerebrais próximas conseguem aprender a assumir as funções das células cerebrais mortas. As fibras nervosas podem voltar a crescer se o corpo celular não estiver danificado. Pode levar meses para as fibras nervosas voltarem a crescer. Às vezes os médicos conseguem ressuturar nervos menores seccionados e fazê-los funcionar novamente. Os médicos não conseguem reparar a medula espinhal ou o cérebro.