Muitos problemas podem afetar a medula espinhal, incluindo:

Lesões

Um câncer que se espalhou para a coluna pode pressionar a medula espinhal e danificá-la

Perda de células nervosas da medula espinhal por doenças como esclerose múltipla ou bloqueio no suprimento de sangue

Depois que as células nervosas na medula espinhal morrem, elas não conseguem voltar a crescer. Portanto, as lesões na medula espinhal costumam ser permanentes.

Se a medula espinhal for lesionada, os sintomas dependerão do local em que ocorreu a lesão. Por exemplo, se a medula espinhal estiver lesionada na região lombar, pode-se perder o movimento e a sensação nas pernas, mas ainda ser capaz de usar os braços. Mas se a medula espinhal for lesionada na altura do pescoço, tanto os braços quanto as pernas poderão ser afetados. Se a medula espinhal for lesionada no alto do pescoço, pode não ser possível respirar. Pode-se perder o controle da bexiga e do intestino e perder a função sexual, independentemente do local em que a medula espinhal for lesionada.