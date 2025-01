Você pode não precisar de tratamento para o próprio AIT, pois ele não causa problemas duradouros. Entretanto, os médicos tratarão os problemas que causaram seu AIT para reduzir suas chances de um acidente vascular cerebral no futuro. O médico pode:

Administrar-lhe medicamentos para diminuir a probabilidade de seu sangue coagular (afinadores de sangue)

Tratar qualquer problema em seu coração ou artérias que tenha causado o AIT

Tratar problemas de saúde que aumentem suas chances de ter outro AIT ou um acidente vascular cerebral, como hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes e tabagismo

Se você sofreu um AIT por causa do estreitamento de um vaso sanguíneo no pescoço, os médicos podem fazer uma cirurgia para abrir o vaso sanguíneo. Ou eles podem inserir um pequeno tubo (stent) no vaso sanguíneo para mantê-lo aberto.